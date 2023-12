Oro, nuovo prezzo record. Dollaro, obbligazioni e guerra Gaza: ecco perché il valore sale

L'oro balza a un nuovo record. Supera la soglia dei 2.100 dollari l'oncia e il precedente massimo stabilito nel 2020 durante la pandemia.

I prezzi del metallo prezioso sono saliti per due mesi consecutivi e hanno accelerato con lo scoppio del conflitto israelo-palestinese, che ha spinto gli investitori verso asset considerati più sicuri.

LE PREVISIONI

Secondo le previsioni, l'oncia resterà sopra i 2.000 dollari nel 2024. I contratti febbraio sono arrivati a guadagnare il 3,1% a 2.135,02 dollari l'oncia, salvo poi ritracciare leggermente ed essere scambiati al momento a 2.101 dollari. A contribuire al "rally" dell'oro anche la generale debolezza del dollaro, anche se dopo che venerdì Wall Street aveva sfidato Powell, prezzando nei Fed swap un taglio dei tassi a maggio, oggi le Borse sono più caute, la moneta verde ha recuperato un po' di terreno sulle altre valute.

Come si determina il prezzo

il prezzo dell'oro è infatti fissato in dollari, dunque il valore del dollaro influisce in maniera inversamente proporzionale su quello dell'oro: se il dollaro aumenta di valore il prezzo dell'oro scenderà, perché ovviamente serviranno meno dollari per comprare la stessa oncia d'oro. Anche il fatto di essere un cosiddetto "bene rifugio", influisce sul prezzo dell'oro. Il prezzo tende ad aumentare in periodi di instabilità politica o di incertezza economica, che portano la maggior parte degli investitori ad abbandonare gli investimenti a rischio per, appunto rifugiarsi, nell'oro. Anche lo stato di salute di alcune importanti economie mondiali è variamente collegato all'andamento dell'oro. Se infatti un'economia come quella statunitense si può dire inversamente correlata al prezzo dell'oro, all'opposto le economie dei paesi emergenti sono direttamente correlate: i paesi in forte crescita economica infatti acquistano quantità di oro sempre crescenti.