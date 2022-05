Ita, confermata offerta formale di Lufthansa con Msc

(Teleborsa) - Lufthansa, insieme a Msc, ha presentato un'offerta vincolante per una quota di maggioranza in Ita Airways. È quanto è emerso da alcune indiscrezioni pubblicate dagli organi stampa anche se non state fornite indicazioni in merito alle cifre. A gennaio, quando la compagnia tedesca e il Gruppo Aponte avevano presentato una manifestazione d'interesse per Ita, si parlava di 1,2 o 1,5 miliardi di euro.

A mezzanotte è infatti scaduto il termine per presentare al ministero dell'Economia e delle Finanze le offerte vincolanti per la compagnia di bandiera italiana. La data room virtuale con tutti i documenti, i conti e i dati riservati a Ita è intanto stata chiusa alle 18 di oggi, 23 maggio. Il governo italiano punta a chiudere le operazioni entro fine giugno, anche se il Mef resterà nella società con una quota di minoranza che potrà poi essere venduta in una fase successiva. Una volta ricevute tutte le offerte, il ministero valuterà la proposta migliore per l'Italia, "nei termini ampi e non solo finanziari" come ha già sottolineato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Un punto importante nella decisione è trovare "un'azienda che stia in piedi, che sia parte di un gruppo più ampio che assicuri connessioni e voli con il resto del mondo", ha sottolineato il ministro.

Nel frattempo, l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha definito Lufthansa il partner "ideale" per Ita, in quanto permetterebbe allo scalo di Fiumicino di crescere. "Consideriamo positivamente il modello di business di Lufthansa, la compagnia tedesca ha un'esperienza molto vasta nella gestione di vettori usciti da una crisi e nella gestione di più hub", ha spiegato Troncone pochi giorni fa in un'intervista a Bloomberg.

Anche Carsten Spohr, presidente e ad di Lufthansa, in passato aveva dichiarato che la sua azienda è il partner "giusto" per Ita. Se l'offerta di Lufthansa andasse a buon fine, Fiumicino diventerebbe il quinto hub del Gruppo tedesco, aggiungendosi a quelli di Francoforte, Monaco, Zurigo e Vienna.

Prevista anche un'offerta dal fondo statunitense Certares. Sul piatto in questo caso ci sarebbe una partnership, ma solo commerciale e senza una partecipazione nel capitale, insieme ad Air France-Klm e Delta Airlines. La compagnia francese non può infatti investire se prima non restituisce a Parigi i fondi pubblici ricevuti per l'emergenza Covid-19.