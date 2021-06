Ferrovie dello Stato ha stipulato con un sindacato di 6 istituzioni finanziarie, la nuova

linea di credito committed e revolving, di ammontare pari a 2,5 miliardi di euro e durata triennale. Lo si legge in una nota, in cui si precisa che si tratta dell'operazione finanziaria più

grande di sempre per il Gruppo. La linea, sottoscritta con FS Holding da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa depositi e prestiti, Credit Agricole CIB, CaixaBank e Banca Popolare di

Sondrio, è il primo prodotto Sustainability Linked del Gruppo FS Italiane.