Covid, ok definitivo Fda a vaccino Pfizer. Pentagono: pronti a renderlo obbligatorio

(Teleborsa) - La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato in via definitiva il vaccino anti Covid di Pfizer e BioNTech. Finora il farmaco era stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza da parte della Fda, l'11 dicembre 2020. Il vaccino ora potrà essere commercializzato col marchio Comirnaty.



"L'approvazione di questo vaccino da parte della Fda è una tappa fondamentale mentre continuiamo a combattere la pandemia" - ha commentato il commissario ad interim della Food and Drug Administration Janet Woodcock -. "Mentre milioni di persone hanno già ricevuto in sicurezza i vaccini contro il Covid-19, riconosciamo che per alcuni l'approvazione della Fda può ora instillare ulteriore fiducia per farsi vaccinare", ha proseguito.



La notizia ha messo le ali ai due produttori del vaccino quotati sulla piazza di Wall Street: il titolo BioNTech vola di oltre il 10%, mentre Pfizer accelera di quasi il 3%.



Intanto dal Pentagono fanno sapere di essere pronti a rendere obbligatorio il vaccino anti Covid Pfizer per tutti i militari dopo l'approvazione completa da parte della Fda. Lo ha detto il portavoce della Difesa John Kirby.





