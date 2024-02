Poste, assunzioni portalettere e addetti a produzione: 4mila posti in diverse regioni. Ecco quali.

Il nuovo accordo raggiunto tra Poste Italiane e sindacati prevede dei nuovi interventi per quanto riguarda un maxi piano di assunzioni per il 2024. L'azienda ha intenzione di sviluppare ulteriormente i settori dei Mercato privati e Posta, comunicazione e logistica.

Cosa prevede il maxi piano per le nuove assunzioni

Cosa è previsto

La sportellizzazione ovvero la diversificazione professionale verso la sportelleria, la trasformazione dei contratti da part time a full time e le stabilizzazioni dei precari con contratto a termine con nuovi contratti a tempo indeterminato. Le nuove 1.085 assunzioni concordate con le sigle sindacali si aggiungono alle 3.942 con contratto a tempo determinato nei servizi postali annunciate per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Il maxi piano

L'azienda ha programmato nei prossimi 3 mesi l'assunzione di 3.942 persone a tempo determinato divisa in: 3.736 nel recapito postale; 206 nella produzione.

I portalettere saranno assunti 903 a Nord Ovest; 473 a Nord Est; 722 al Centro Nord; 611 al Centro; 695 al Sud; 332 in Sicilia.

Gli addetti alla produzione saranno assunti in queste aree: 102 a Nord Ovest; 72 a Nord Est; 16 al Centro Nord; 13 al Centro; 2 in Sicilia.

Le 1.085 nuove assunzioni previste dall’accordo con i sindacati sono invece ripartite tra Mercato privati (Mp) e Posta, comunicazione e logistica (Pcl). Sono spartite come segue. 750 Fte (equivalenti a tempo pieno) nel Mercato privati, di cui: 350 assunzioni Scf; 100 assunzioni Osp; 60 trasformazioni in full time; 240 sportellizzazioni.

335 Fte in Posta, comunicazione e logistica, di cui: 670 assunzioni part time di addetti di produzione di nodi logistici; 15 trasformazioni in full time di addetti di produzione nei nodi logistici.

L’accordo prevede l’attivazione della mobilità nazionale con le graduatorie del 2023, con 190 trasferimenti in Pcl tra i portalettere e 160 movimenti in Mp di 110 operatori di sportello e 50 specialisti commerciali.

Le posizioni aperte

La propria candidatura si può già inviare attraverso il sito delle poste italiane. La procedura prevede: andare sul sito di posteitaliane.it, cliccare su carriere e infine su come candidarsi. La pagina mostrerà due opzioni: Posizioni aperte e Candidatura spontanea.

Poste Italiane cerca portalettere con contratto a tempo determinato in: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. I requisiti necessari sono: diploma di scuola media superiore o laurea; patente di guida idonea per i mezzi aziendali; patenti del bilinguismo (esclusivamente per la provincia di Bolzano). Le candidature vanno inviate entro il 27 febbraio 2024.

Poste italiane cerca operatore di sportello con contratto a tempo determinato in: Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo. I requisti necessari sono: diploma di scuola superiore; iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie segnalate nell’arti. 1 della Legge 68/99; grado di invalidità superiore al 45% oppure del 33% se accertata dall’Inail. Le candidature vanno inviate entro il 29 febbraio 2024.

Poste Italiane cerca addetti alla logistica a tempo determinato, principalmente al Nord, per i ruoli di corriere espresso e per gestire le attività di magazzino di SDA. I requisiti sono: diploma con votazione minima 70/100; disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Le candidature devono essere inviate entro il 30 giugno 2024.

Candidatura spontanea

Per inviare una candidatura spontanea in Poste bisogna registrarsi al portale con il proprio indirizzo e-mail, compilare i dati anagrafici, allegare il curriculum e l’eventuale lettera di accompagnamento, compilare il modulo con le proprie esperienze lavorative e formative, e indicare la disponibilità a trasferte nazionali, alla mobilità, al contratto a tempo determinato, al lavoro part time, al lavoro su turni. Sulla piattaforma è possibile caricare eventuali attestati e documenti.