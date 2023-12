Carta "Dedicata a te", c'è la proroga: 382,50 euro (più bonus benzina), ecco chi può richiederla

La Carta "Dedicata a te" viene prorogata e i fondi crescono: le famiglie che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante. L'annuncio del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione del decreto Masaf-Mimit-Mef che potenzia lo strumento con un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.

I numeri

«La card è stata uno straordinario successo e l'efficacia della misura è dimostrata dai numeri: il 91% delle famiglie beneficiarie, con un ISEE inferiore a 15mila euro, individuate dall'Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità», aggiunge il ministro Lollobrigida. «Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti.

Per tale motivo, il governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024», continua il ministro dell'Agricoltura.

I prodotti più acquistati

«Oltre la metà delle famiglie ha preferito comprare prodotti freschi, quali ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve. Questo provvedimento, che prevede una innovativa collaborazione tra Ministeri e per questo ringrazio i colleghi Urso e Giorgetti, non solo conferma la sinergia messa in atto tra i dicasteri dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma ribadisce la nostra attenzione nei confronti delle famiglie che vivono un momento di difficoltà economica. Allo stesso tempo, rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane, un contributo alla crescita sia dei consumi interni sia del sistema economico nazionale. Per questo ringrazio anche il comparto della Grande distribuzione organizzata che continuerà a garantire un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti effettuati con la carta» conclude il ministro Lollobrigida.

Cos'è la Carta

La Carta Dedicata a Te è la carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo «una tantum» di 382,50 euro (somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante). Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità.

Come funziona

È utilizzabile per i propri acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard;​ consente di ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura; è completamente gratuita;​ funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Chi può averla

La Card è riservata alle famiglie con un Isee al di sotto di 15.000 euro. Non bisognerà fare domanda ma i beneficiari sono stati individuati direttamente dall'Inps in collaborazione con i Comuni e i servizi locali. I criteri fissati dal ministero sono stati i seguenti: la soglia Isee, la residenza in Italia, ma anche l'esclusione di tutti coloro che ricevono già un qualche tipo di sostegno al reddito. Con priorità per i nuclei composti da almeno tre persone e con minorenni. I beneficiari verranno contattati probabilmente dal Comune.

I requisiti

Non sarà solo l'Isee a far stipulare la classifica dei criteri di assegnazione. Ma verranno considerati altri parametri.

Nuclei con un nuovo membro nato entro il 31 dicembre 2009 – Valutazione ISEE ordinario crescente, data di nascita dei tre componenti più giovani e numeri componenti della DSU;

Nuclei con almeno un membro nato entro il 31 dicembre 2005 – Valutazione ISEE ordinario crescente, data di nascita dei tre componenti più giovani e numeri componenti della DSU;

I posti restanti assegnati sulla base del numero di membri DSU – Valutazione ISEE ordinario crescente, data di nascita dei tre membri più giovani.

Come usarla

Ad ogni Carta è associato un codice personale segreto, il PIN. Ci si deve assicurare che rimanga segreto, non scriverlo sulla Carta e non conservarlo insieme ai documenti o alla Carta stessa.

- Si può utilizzare la Carta solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i Codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal Ministero (visionabili su www.politicheagricole.it);

l'utilizzo della Carta è gratuito, non si deve pagare alcuna commissione.

- Sulla Carta è indicato il periodo di validità ma, se dopo il suo rilascio non verrà eseguito un pagamento entro il 15 settembre 2023, la carta verrà resa inutilizzabile.​

- Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

- Per l’utilizzo della Carta presso i terminali POS e gli ATM Postamat è richiesta la digitazione del codice PIN. In tali casi il PIN costituisce l’esclusivo strumento di identificazione del Titolare della Carta. La Carta è dotata di tecnologia contactless e permette di pagare presso esercizi dotati di terminali POS abilitati alla suddetta tecnologia senza la digitazione del PIN per importi inferiori ai 50 euro.​

- In caso di smarrimento o furto, si deve richiedere il blocco della Carta telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se all'estero).

- In caso di Carta smagnetizzata o malfunzionante ci si può recare in qualsiasi Ufficio Postale e chiedere la sostituzione.