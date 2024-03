Carta Dedicata a te, ecco quando può arrivare la nuova ricarica. E i soldi bisogna spenderli entro il 15 marzo 2024

C'è tempo fino al 15 marzo 2024, per chi è in possesso della "Carta Dedicata a te", per spendere la ricarica già avvenuta.

Si tratta di 459,70 euro (i 382,50 iniziali più la prima ricarica da 77,20 euro). Per la card sono stati stanziati circa 100 milioni di euro e la misura è stata prorogata anche per il 2024. Non c'è ancora però una data ufficiale per la nuova ricarica sulle singole tessere. L'ultima ad essere arrivata è stata quella dei quasi 80 euro arrivati a dicembre come "bonus benzina". Dal 15 marzo in poi, a meno che arrivi un'altra proroga, non sarà più possibile usare i soldi disponibili sulla carta risparmio spesa.

Carta dedicata a te, come funziona

Nata nel luglio 2023, la Carta dedicata a te è arrivata a circa un milione e 300mila famiglie. Su ogni tessera sono stati versati inizialmente 382,50 euro. Poi a dicembre è arrivata la prima ricarica da 77,20 euro ma non tutti l'hanno attivata. Di certo, chi lo ha fatto e non ha utilizzato già l'intero importo, avrà tempo fino al 15 marzo.

È utilizzabile per i propri acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard. Consente di ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura, è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Quando può arrivare la nuova ricarica

Una data per la nuova ricarica ancora non c'è. Nelle scorse settimane si è paventata la possibilità di una ricarica da 460 euro con una mensile da 80 euro al mese dalla primavera per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro. A provvedere ad ufficializzare quale sia l’importo che arriverà direttamente sulla Carta Dedicata a te è stato un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Documento sottoscritto di concerto con il Ministro dell’Economia e con quello dell’Agricoltura. Attraverso questo decreto sono stati ridefinite anche le le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato.

La proroga al 2024

La Carta Dedicata a te è stata prorogata anche nel 2024 nella Legge di bilancio, che ha previsto che le famiglie con i requisiti per ottenerla, non avevano la necessità di presentare alcuna domanda. I diretti interessati hanno ricevuto una postepay di 382,50 euro da utilizzare per acquistare i beni alimentari di prima necessità