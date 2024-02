Btp Valore, al via domani: rendimento garantito, durata e quanto conviene. La guida completa

L'attesa è finita: parte domani l'emissione del nuovo Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Cedole ogni 3 mesi, tasso minimo al 3,25% nel 1°, 2° e 3° anno e poi al 4% dal 4° anno più un premio fedeltà extra dello 0,7% per chi lo tiene fino alla scadenza. La durata è di 6 anni. Queste le caratteristiche fondamentali del Btp Valore, che andrà sul mercato da domani. Si tratta della terza emissione del del nuovo titolo che potrà essere sottoscritto fino a venerdì primo marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata.

Cos'è il Btp Valore

II Btp Valore fa parte della famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali (retail, cioè i piccoli risparmiatori), facili da sottoscrivere. Il nuovo titolo potrà essere acquistato agevolmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni.

Come acquistare il titolo

I Btp Valore si potranno acquistare da domani, lunedì 26 febbraio fino a venerdì primo marzo direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading durante i giorni del periodo di collocamento.

Come tutti gli altri titoli di Stato, comunque, anche i Btp Valore si possono acquistare all’emissione allo sportello presso la propria banca o presso un ufficio Postale abilitato.

Il titolo potrà essere sottoscritto tramite il servizio del Banco Posta come per tutti gli altri conti correnti bancari. Ma potrà essere acquistato anche se si ha un libretto postale. Ma per poterlo sottoscrivere sarà necessario che il risparmiatore abbia sottoscritto un contratto sui servizi di investimento, abbia compilato il questionario di profilazione previsto dalla direttiva Mifid e abbia un deposito titoli associato al libretto o al conto corrente.

L'investimento minimo

Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini.

Tasse ridotte ed esclusione dall'Isee

Sul titolo, che potrà essere acquistato senza commissioni durante i giorni di collocamento, si applica la consueta tassazione agevolata per i titolo di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Il governo ha poi introdotto una norma che esenta gli investimenti in titoli di Stato fino ad un massimo di 50 mila euro dal calcolo dell'Isee, l'indicatore della situazione economica. Questo significa che l'acquisto di Btp Valore, come degli altri titoli pubblici, può portare comportare aumento dei bonus legati all'indicatore riducendo la "ricchezza" della famiglia che si prende in considerazione ai fini del calcolo.

Conviene investire nel Btp? I pagamenti previsti

Nonostante il Btp abbia un rendimento inferiore ad altri strumenti finanziari, rimane una fonte di investimento sicura, visto che il pagamento non viene assicurato solo nel rarissimo caso di un default statale. Investire nel Btp, poi, significa contribuire a sostenere lo Stato e il welfare pubblico. Questo titolo di Stato, quindi, ha rendimenti non bassi e quindi investendo somme importanti, il ritorno non è banale.

La frequenza di pagamento delle cedole sarà su base trimestrale. Come nelle precedenti emissioni, saranno calcolate sulla base di tassi cedolari nominali annui prefissati e crescenti nel tempo. Verranno, però, corrisposte ogni 3 mesi invece di 6 (come avviene per gli altri titoli di Stato).

A fini esemplificativi, supponiamo di aver investito 1.000 euro in un Btp Valore con un tasso cedolare annuale del 4%:

In caso di cedole semestrali, ogni anno l’investitore riceverà due cedole, ognuna pari al 2% del capitale investito;

In caso di cedole trimestrali, invece, ogni anno l’investitore riceverà quattro cedole, ognuna pari all’1% del capitale investito.

Le precedenti emissioni

Le precedenti due emissioni di Btp Valore hanno avuto un grande successo: la prima, che si è conclusa il 9 giugno 2023, ha raccolto 18,2 miliardi di euro. La seconda emissione, del 6 ottobre scorso, ha registrato sottoscrizioni per 17,2 miliardi. Delle precedenti emissioni del Btp Valore, la prima emissione aveva una durata di 4 anni, rendimenti fissi crescenti nel tempo e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a scadenza.

Il premio era riservato a coloro che lo hanno acquistato all’emissione e lo detengono fino a scadenza nel 2027. Le caratteristiche erano: cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole sono calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo.

I risultati

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti annunciati il 1° giugno e confermati il 9 giugno, è la seguente: 3,25% per il 1° e 2° anno 4,00% per il 3° e 4° anno; capitale garantito a scadenza; tassazione agevolata come per tutti i Titoli di Stato al 12,5% taglio minimo acquistabile: 1.000 euro. La seconda emissione ha avuto rendimenti del 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno; del 4,50% per il 4° e 5° anno e un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.

