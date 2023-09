Btp valore, nuova emissione dal 2 al 6 ottobre: tasso minimo garantito al 4,1% poi sale a 4,5%. Cedole trimestrali e bonus fedeltà: le novità

Btp valore. Scatta lunedì, 2 ottobre, la seconda emissione disposta dal Mef. Il titolo di Stato è riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori individuali e affini. Per la prima volta - per un titolo di Stato - chi aderisce riceverà cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti.

Scatta il premio fedeltà della seconda emissione in programma fino al 6 ottobre e sarà pari allo 0,5% del capitale investito dai piccoli risparmiatori. Sarà destinato a chi lo conserverà fino alla scadenza dei 5 anni. L’investimento partirà da un minimo di mille euro.

Btp valore, cedole trimestrali

Il Mef ha fornito un nuovo dettaglio relativo alla seconda emissione del nuovo corso del titolo riservatpo unicamente ai piccoli risparmiatori che lo acquisteranno durante i giorni di collocamento, da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 (fino alle ore 13.00), e lo conserveranno fino alla scadenza dei 5 anni.

Questa seconda emissione dei BTP Valore si distingue per la novità delle cedole nominali pagate trimestralmente. I risparmiatori individuali e il mercato retail, a cui si rivolge esclusivamente questa famiglia di titoli di Stato, riceveranno infatti una cedola ogni tre mesi, calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi 3 anni, che aumenta per i successivi 2 anni di vita del titolo (il cosiddetto meccanismo step-up).



I tassi cedolari minimi garantiti per la seconda emissione del Btp Valore sono del 4,10% per il primo, secondo e terzo anno e del 4,50% per il quarto e quinto anno. Lo comunica il Mef ricordando che al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Btp valore, come acquistare

Anche in questa seconda tornata, a i risparmiatori sarà facile sottoscrivere il BTP Valore, attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.

Btp valore, bonus fedeltà

Si diceva che il taglio minimo è pari a 1.000 euro: il bonus fedeltà dopo 5 anni sarà di 5 euro. Non sarà applicato alcun tetto massimo alla sottoscrizione assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico), dove saranno pubblicate anche le FAQ e la Nota Tecnica.