Btp Valore, ecco come investire e ottenere i rendimenti vantaggiosi: ultime ore per il secondo collocamento

Manca poco alla fine del secondo collocamento del Btp Valore, il nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. La prima emissione si è conclusa il 9 giugno scorso e ha raccolto l'importo record di oltre 18 miliardi di euro. L'asta del primo giorno, lo scorso 2 ottobre, si è conclusa con una raccolta di 4,76 miliardi per un totale di 162mila contratti. Nella prima giornata dell'emissione precedente, il 5 giugno scorso, il controvalore era stato di 5,4 miliardi (con 185mila contratti sottoscritti), mentre il Btp Italia nel totale del primo giorno di raccolta del 6 marzo scorso era arrivato a 3,6 miliardi di euro di controvalore.

Vediamo nel dettaglio come investire nel Btp Valore e quanto si guadagna.

Mutui, il tasso medio sui nuovi finanziamenti è superiore al 6% al Sud: le regioni dove sono più care sono Molise e Calabria

La durata dell'investimento

Questa volta il Btp durerà fino al 2028. Quindi cinque anni (anziché quattro come nella prima emissione di giugno) e - la novità di questa emissione - per la prima volta i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il Btp Valore appartiene ad una famiglia di titoli facili da sottoscrivere, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il titolo all'emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza. La prima emissione, nel giugno scorso, è stata un successo, con oltre 18 miliardi di raccolta.

Nuovo Btp Valore dal 2 al 6 ottobre: durata, cedole, extra premio finale e tasso crescente. La guida https://t.co/Z3UDMxhG8X — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) October 1, 2023

Btp valore: i rischi quali sono, quando conviene investire e il rendimento dell'ultima emissione

I rendimenti anno per anno

Per questa emissione il tasso minimo garantito è per il primo, il secondo e il terzo anno pari al 4,1%; nel quarto e quinto anno salirà al 4,5%. Al termine del collocamento, domani, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Btp valore, conviene acquistare? Oggi secondo giorno di emissione: superati già 2 miliardi. Codice Isin e tassi minimi garantiti

Il premio fedeltà

È previsto inoltre un extra premio finale di fedeltà, pari allo 0,5% del capitale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L'investimento minimo è di 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.

Manovra, Giorgetti: «Il rialzo dei tassi ha frenato l'economia, abbiamo 14 miliardi in meno»

Come investire nel Btp Valore

Il titolo è facile da sottoscrivere: potrà infatti essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il collocamento sarà sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà. I sottoscrittori, inoltre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza

Spread sale e tocca quota 200 punti (poi scende a 193), rendimento Btp al 5%. Cosa succede