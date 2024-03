Buoni postali o Btp? Differenza, a chi convengono, quanto rendono e su cosa investire

Non è solo una questione di rendimento. Nella gara tra i Btp emessi dal Tesoro e i i Buoni fruttiferi delle Poste pesa anche la propensione al rischio dei risparmiatori.

GLI ULTIMI BUONI POSTALI

L’ultimo nato di casa Poste è il buono postale per i risparmi dei minorenni. Poste Italiane ha infatti ha collocato una nuova serie dei buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età (da zero a 16 anni e mezzo). Il buono può essere regalato da tutti - genitori, parenti, nonni o amici - e matura interessi fino al compimento della maggiore età del ragazzo a cui viene intestato. Al compimento dei 18 anni il titolo diventa infruttifero e se non viene rimborsato, cade in prescrizione trascorsi dieci anni dalla scadenza. Il rimborso anticipato è comunque possibile in ogni momento, su autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, alla corresponsione degli interessi maturati. In caso di rimborso anticipato prima del compimento del diciottesimo anno di età, verrà però applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%. Il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 6% in base all’età del minore al momento della sottoscrizione del buono stesso.

Risparmio postale, rendimenti fino al 6% con buoni per i minori

COME FUNZIONA

L’importo da sottoscrivere può essere anche esiguo, partendo da un minimo di 50 euro. Il possessore del buono postale può contare sulla tassazione agevolata del 12,50% e, inoltre, gli stessi buoni sono esenti da imposta di successione. L’importo massimo sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari a 1 milione di euro. I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. Non è previsto nemmeno nessun costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali.

GLI ULTIMI BTP DEL TESORO

La terza emissione del Btp Valore chiusa il primo marzo scorso è stata un record, con oltre 18,3 miliardi raccolti e più di 1,37 miliardi nell’ultimo giorno. Nel dettaglio, il Tesoro ha confermato i tassi minimi garantiti al 3,25% per i primi tre anni, per poi salire al 4% dal quarto anno. Il Btp Valore di cui si è chiuso il collocamento ha una scadenza al 2030, ossia 6 anni rispetto alle precedenti emissioni, a 4 e a 5 anni. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base del meccanismo già sperimentato di “step up”. Questa volta è 3+3 anni dal 3+2 di ottobre scorso. Per chi manterrà il titolo in portafoglio per tutti e sei gli anni sarà garantito un premio finale dello 0,7%, contro lo 0,5% dello scorso autunno. Cedole trimestrali e premio di fedeltà garantiscono ai compratori un flusso continuo di interessi nel corso della vita del titolo.