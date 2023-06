Btp Valore, quando e come si comprano? Tassi e scadenza: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi titoli di Stato

Il Btp valore è la nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (in gergo: retail). I piccoli risparmiatori possono comprare i BTP Valore senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il Titolo all’emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza.

Il primo BTP Valore è stato emesso lunedì 5 giugno. L'asta è aperta fino a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Ma come funziona un Btp?

Emissione Btp

Sotto il nome di BTP Valore sono emessi Titoli con caratteristiche diverse per durata e per struttura finanziaria delle cedole. Questo primo BTP Valore avrà una durata di 4 anni, rendimenti fissi crescenti nel tempo e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a scadenza. Il Premio è riservato a coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza nel 2027.

Quali sono i tassi di rendimento?

Il primo BTP Valore avrà cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo.



La serie dei tassi cedolari minimi è la seguente:

3,25% per il 1° e 2° anno

4,00% per il 3° e 4° anno

Ci sono commissioni?

No. Il capitale è garantito a scadenza. La tassazione è agevolata (come per tutti i Titoli di Stato) al 12,5%. Non c'è alcuna commissione per chi acquista nei giorni di collocamento (dal 5 al 9 giugno 2023).

C'è una soglia minima di acquisto?





Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro.



La logica del 2 + 2

I tassi prefissati crescenti nel tempo di questo primo BTP valore sono strutturati secondo una logica “2+2” con un tasso fisso per i primi due anni di vita del titolo e un altro tasso fisso, più alto, per i restanti altri 2 anni, fino alla scadenza.

I tassi possono cambiare?

I tassi, comunicati il 1° giugno, prima dell’emissione, potranno essere confermati o rivisti ma solo al rialzo, nel caso di cambiamento delle condizioni di mercato, a fine collocamento.

Come si comprano i Btp valore?

Il collocamento del Btp valore avviene sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A, ma il Titolo è disponibile presso tutta la rete bancaria e postale, ovunque si detiene un conto titoli.

Si può sottoscrivere il Btp Valore anche direttamente online, attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali.

Il codice ISIN è IT0005547390. Il titolo è collocato con prezzo uguale a 100 sul mercato.

Ma i Btp a un certo punto finiscono?

No. Non sono previsti limiti o tetti all’emissione.

Che differenza c'è con il Btp Italia?

Il Btp Valore ha un tasso fisso mentre il Btp Italia è indicizzato all’inflazione. Vuol dire che l'inflazione non incide sul rendimento del Btp Valore. L'unico modo per farlo ulteriormente fruttare è aspettare la scadenza: nel 2027. È previsto un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a scadenza. Il Premio, si ricorda, è solo per quelli che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza nel 2027.