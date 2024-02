Bper e Bei, firmati accordi per 650 mln per accesso al credito Pmi e Mid Cap

(Adnkronos) - Bper Banca e Bei hanno siglato oggi a Milano, nel corso di una conferenza stampa, due importanti accordi per facilitare l'accesso al credito alle Pmi e Mid Cap a particolari condizioni di favore, con l'obiettivo di stimolare la coesione economica e la transizione ecologica. I due accordi hanno un valore complessivo di 650 milioni di euro e si stima che attiveranno investimenti nell'economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno. Il contratto di garanzia da 150 milioni di euro è il primo accordo firmato in Italia sotto forma di garanzia diretta Bei.