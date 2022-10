Bonus occhiali, l'incentivo per gli italiani ma non per tutti: ecco chi può richiederlo e come fare domanda

Via libera al bonus occhiali con un contributo da 50 euro valido fino al 31 dicembre 2023. Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della Salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.

A chi spetta

Il contributo in favore dei membri di nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto. Entrambe le modalità prevedono che il richiedente si registri su un’applicazione web dedicata, che sarà resa disponibile sul sito del Ministero della Salute, mediante autenticazione con Spid, Cie o Cns.

Come funziona

Nel caso di attribuzione, il voucher sarà reso disponibile sull’applicazione web, dopo la verifica da parte di Inps del possesso dei requisiti Isee, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate Iban, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura o della documentazione, e prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.