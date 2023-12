Bonus 2024, i contributi al via l'anno prossimo. Dal bonus psicologo a quello per le mamme, cosa verrà prorogato (e cosa scade nel 2023)

Nuove agevolazioni statali sono in arrivo con il nuovo anno. Dal bonus psicologo ai contributi per le mamme lavoratrici, sono moltissime le novità in programma per il 2024. A cambiare, però, saranno anche alcune misure, che verranno bloccate. Tra queste, il bonus occhiali da vista e il bonus trasporti. Possibili però nuove sorprese, che potrebbero arrivare dalla discussione della Legge di Bilancio.

I punti fermi

Al momento tre sono le certezze: il bonus trasporti si è concluso definitivamente, le risorse per le sedute di psicoterapia raddoppieranno e verranno bloccate quelle destinate ai possessori della carta «Dedicata a te».

Il bonus trasporti

Come anticipato, il bonus trasporti non verrà rinnovato.

Dicembre sembra essere stato quindi l'ultimo mese a disposizione per ricevere il contributo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale o interregionale. Nonostante il successo della misura, al momento non sono però previsti ulteriori rinnovi.

Il bonus occhiali

Sta per scadere anche il bonus occhiali, previsto dal 2021 al 2023. Nonostante le risorse a disposizione siano quasi esaurite, fino a fine anno si potrà richiedere il voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto.

Il bonus acqua potabile

Dicembre sarà anche l'ultima occasione per acquistare impianti per migliorare la qualità dell'acqua e ottenere così il bonus acqua potabile, da richiedere a inizio anno.

La carta «Dedicata a te»

Discorso diverso per la carta «Dedicata a te». Ancora non è chiaro cosa succederà, considerando che le famiglie sono da tempo in attesa della ricarica da utilizzare per l’acquisto di carburante o di abbonamenti ai mezzi pubblici. Un'attesa dovuta alla mancanza del decreto attuativo da adottare entro il 30 ottobre, che ha quindi causato il blocco della misura.

Le novità

Come anticipato, tra le novità del 2024 c'è il raddoppio dei fondi destinati al bonus psicologo. Oltre a questo, prevista anche una norma per chiarire l’applicazione dell’esenzione IVA per la chirurgia estetica e l’introduzione del codice identificativo nazionale per gli affitti brevi e turistici. Con l'approvazione della Legge di Bilancio la prossima settimana e con l'esame degli emendamenti del decreto Anticipi, non sono però da escludere ulteriori cambiamenti.