Bollette gas, aumenti del 12% a ottobre: è il terzo rincaro consecutivo, +159 euro a famiglia. Il conto di luce e gas sale a 2.250 euro annui

Aumenti del 12% a ottobre per la bolletta del gas sul mercato tutelato. Sono i dati dell'Arera, l'autorità pubblica dell'energia, che rileva un +12% rispetto a settembre.

Bollette gas, a cosa è dovuto l'aumento di ottobre?

Si tratta del terzo rialzo consecutivo per le bollette gas. L'incremento è dovuto all'aumento della spesa per la materia gas naturale, fa sapere l'Arera, che è del +7,9%, e dall'aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, +4,1%, «quest'ultimo legato all'incremento tipico della stagione invernale degli oneri di stoccaggio»; rimangono invece invariati gli oneri generali.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (novembre 2022-ottobre 2023) è di 1.457 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (novembre 2021 - ottobre 2022). Confermati per ottobre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Assoutenti: conto totale a 2.250 euro a famiglia

L’aumento delle tariffe del gas del 12% a ottobre e peggiore di ogni previsione, ed equivale ad una maggiore spesa pari a +159 euro a famiglia su base annua, con la bolletta del gas che, ai nuovi prezzi, raggiunge quota 1.486 euro a nucleo (nel periodo 1 ottobre 2023/30 settembre 2024): se si considera anche la spesa per la luce salita del +18,6% nell’ultimo trimestre dell’anno con la bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia del mercato tutelato raggiunge quota 2.250 euro annui. Lo afferma Assoutenti, commentando l’aggiornamento tariffario disposto da Arera. «Con le nuove tariffe il prezzo del gas risulta piu caro del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, e addirittura del +58,2% sul 2020 - spiega il presidente Furio Truzzi -. Un aumento che rappresenta un pessimo segnale in vista dell’inverno, purtroppo del tutto atteso, considerato che con lo scoppio del conflitto in Israele le quotazioni dell’energia sono salite in pochi giorni del 30%. Per questo invitiamo il Governo a tenere alta la guardia, combattendo le speculazioni sui mercati, considerato che i big dell’energia hanno gia acquistato scorte di gas a quotazioni decisamente inferiori, e riaprendo la discussione sulle tariffe amministrate dallo Stato, visto che l’energia e un bene garantito come servizio primario ed essenziale alle famiglie e come tale deve essere adeguatamente difeso», conclude Truzzi.