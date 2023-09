Confindustria, Mattarella: «Non cedere alla tentazione di cavalcare le paure». Bonomi: «Salario minimo non basta»

Un lungo applauso della platea ha scandito l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'aula dell'auditorium Parco della musica all'assemblea annuale di Confindustria. Poco prima un applauso aveva accolto anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica ha salutato le autorità e gli ex presidenti degli imprenditori seduti in prima fila. Poi, ancora tutti in piedi, per l'Inno nazionale che ha lasciato lo spazio ad un filmato sul ruolo dei Vigili del fuoco.