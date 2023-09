Assegno unico settembre, il calendario dei pagamenti. E parte il nuovo servizio per i neo genitori

Assengo unico, pagamenti in arrivo. Gli accrediti dell'Inps arriveranno il 15, il 18 e il 19 settembre.

Ma per i sussidi che hanno subito variazioni rispetto al mese precedente e quelli erogati per le nuove domande bisognerà attendere qualche giorno in più.

A settembre arriva anche un'altra novità. L'assegno unico diventa "proattivo": una facilitazione per i neo-genitori in caso di nascita di un nuovo figlio.

Le date

Il pagamento dell’assegno unico di settembre 2023 avverà dunque il 15, il 18 e il 19. L'accredito in queste date è per beneficiari del sostegno se quest'ultimo non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente.

I nuclei che, invece, ricevono un importo diverso rispetto al mese di agosto (per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare oppure che hanno presentato una nuova domanda) per vedersi accredita la somma spettante dovranno pazientare fino all’ultima settimana del mese.

Nelle stesse date, inoltre, verrà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. I beneficiari del conguaglio saranno avvisati tramite mail o SMS e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito Inps o rivolgendosi ad intermediari.

Chi lo riceve

L'assegno è concesso su domanda e spetta dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni, mentre non ci sono limiti d’età per i figli con disabilità. Dallo scorso luglio sono state fornite date precise per il versamento per agevolare le famiglie che percepiscono la prestazione e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione.

Ecco le date per il pagamento dell’assegno unico da ottobre a fine anno:

17, 18, 19 Ottobre;

16, 17, 20 Novembre;

18, 19, 20 Dicembre.

Quanto vale

L’importo dell’assegno unico varia a seconda di :

il valore Isee del nucleo familiare; il numero di figli a carico; eventuali maggiorazioni riconosciute.

Per il 2023 l’importo base della prestazione per figlio senza alcuna maggiorazione va da un minimo di 54,10 euro, in assenza di Isee o con un valore pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per Isee fino a 16.215 euro. Secondo gli ultimi dati dell'Inps l’importo medio per richiedente è stato di 251 euro, pari in media a 158 euro mensili per figlio.

Nuovi nati

Nel caso di nascita del primo figlio o di integrazione del beneficio già percepito per altri figli a carico, da settembre 2023 Inps invierà comunicazioni email per invitare i neogenitori a presentare la domanda di Assegno unico e universale. La comunicazione sarà inoltrata tramite la Piattaforma di proattività, realizzata con i fondi del PNRR, che riconosce la nascita di un figlio come evento abilitante per il diritto all’Assegno unico e universale.

Per ricevere messaggi personalizzati dall’Istituto, gli utenti devono prestare il consenso, accedendo all’area MyINPS del portale e cliccando su “Vai ai tuoi consensi”. Nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni sui servizi proattivi e aderire cliccando su “Acconsento”.

La proattività verso i cittadini - spiega Inps -si colloca in un più ampio processo di semplificazione dell’attività amministrativa, finalizzato a rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti, tramite un approccio che anticipa e mira a soddisfare rapidamente le esigenze, prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione.