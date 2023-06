Nuovi regole per i documenti da conservare per il 730 precompilato. Se vengono accettate senza modifiche le voci di spesa per le detrazioni già compilate dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni fornite da soggetti terzi, non si deve più conservare la documentazione. Mentre chi modifica soltanto in parte il modello 730, integrando o correggendo le informazioni precompilate, subirà controlli soltanto su questi dati, per cui dovrà conservare soltanto la documentazione a sostegno delle modifiche apportate.

730 precompilato, i nuovi errori che attivano i controlli dell'Agenzia delle Entrate: ecco cosa cambia

Quando scattano i controlli

I controlli fiscali sulle dichiarazioni dei redditi sono oggi di due tipi:

solo sulle variazioni dei dati precompilati (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione di una dichiarazione); oppure generalizzati, in caso di presentazione del 730 o Redditi PF tramite intermediari o sostituti d’imposta. Ipotesi in cui si potranno chiedere tutti i documenti sui dati dichiarati e sulle spese agevolate, anche se note al Fisco.

Le disposizioni normative

Se non risultano modifiche da parte del contribuente ai dati forniti da soggetti terzi e indicati nel Modello 730 o Redditi precompilato, allora non si effettua il controllo formale su tali voci. Così prevede l’articolo 5-bis (Controllo formale delle dichiarazioni precompilate) inserito nel DL 146/2021. Mentre per le voci modificate il controllo si limita ai documenti che ne hanno determinato la modifica. Da sottolineare che i controlli scattano anche in caso di rimborso da 730 di importo superiore a 4.000 euro.

I rischi

Le violazioni formali non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente all’irregolarità od omissione riscontrata. Se le violazioni riscontrate sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza si applica per il singolo intervento irregolare oppure omesso. Se viene accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto a detrazione d’imposta, non soltanto scatta il recupero ma anche l’applicazione di interessi e sanzioni.

Errori da evitare

Un capitolo a parte lo meritano le incoerenze nella dichiarazione dei redditi. Quali errori vanno evitati?