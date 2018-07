Ei Towers, opa di Mediaset e F2i

di Rosario Dimito

Mediaset e F2I avrebbero raggiunto un accordo per lanciare un'opa su Ei Towers (oggi ha chiuso a 49,35 euro in rialzo dell'1,65%). Il gruppo del Biscione è il socio di maggioranza con il 40% e l'offerta sarebbe sul restante 60%. Lo scrive MilanoFinanza.it. Oggi si è tenuto un cda di Mediaset che avrebbe dato il via libera all'operazione. Cologno Monzese non commenta le indiscrezioni relative all'imminente lancio di un'opa.

