ROMA «Il miglior show,la peggior politica! Renzishow e politica. Il blocco del turn over,strumento ordinario della finanza pubblica, fu introdotto per ragioni di emergenza e comunque previsto a termine. Non faccio il Ministro dal 2011..Tutti quelli che sono venuti dopo di me, salvando l'Italia, avrebbero potuto in ogni momento con un semplice comma sbloccare il blocco del turn over...perchè non l'hanno fatto? Ricordo che si è trattato di governi per cui il Renzi tifava...». Così l'ex ministro Giulio Tremonti