Garofalo Hc compra tre strutture in Veneto e Friuli per 51,2 milioni

Garofalo Health Care ha sottoscritto tre contratti preliminari per l'acquisizione di tre realtà sanitarie operanti nel comparto dei centri diagnostici in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta del Centro medico San Biagio a Portogruaro, il Centro Medico Università Castrense a S.Giorgio di Nogaro, Bimar a Portogruaro.



Il valore complessivo delle tre operazioni è pari a circa 51,2 milioni di euro, con un equity value pari a 52,4 milioni di euro, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società al 30 giugno.

