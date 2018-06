Cos'è la Flat tax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Flat tax (tassa piatta) è una delle idee che hanno caratterizzato la campagna elettorale del centrodestra e una delle misure previste dal contratto di governo siglato da M5S e Lega. E' anche una delle misure più costose da finanziare.Il nuovo modello di tassazione per famiglie e imprese che il nuovo governo progetta di introdurre prevede due aliquote, una al 15% per i redditi fino a 80mila euro e una al 20% per i redditi superiori (attualmente le aliquote sono 5 dal 23% al 43%). La Flat tax ha un costo di circa 50 miliardi di euro, secondo l'ideologo leghista che l'ha teorizzata Armando Siri. Anche l'Osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli stima una spesa di 50 miliardi.I dettagli dell'operazione vanno ancora definiti ma a far da contraltare alla riduzione delle tasse ci sarebbe l'abolizione della gran parte delle detrazioni fiscali oggi in vigore. Resterebbero in vita solo deduzioni fiscali da 3.000 euro per ogni componente del nucleo familiare. Altro punto fermo riguarda il reddito familiare: sarà questo (e non quello individuale) la base per il calcolo delle tasse da pagare. L'aliquota del 15 o 20% si applicherebbe a tutto il reddito, mentre con il sistema attuale a ogni scaglione di reddito si applica una aliquota diversa.Il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria, per finanziare almeno in parte la Flat tax, sarebbe disposto anche a far aumentare l'Iva, facendo scattare le clausole di salvaguardia. Il contratto di governo tuttavia prevede che l'Iva non aumenti. Bisogna tener conto che per la neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, che in mancanza di interventi scatterebbe il prossimo gennaio, servono 12,5 miliardi.La Flat tax consentirebbe risparmi significativi di imposte ai redditi più alti, mentre i redditi più bassi non avrebbero grandi benefici e in alcuni casi rischierebbero di pagare di più. Per questo è prevista una clausola che consente di optare per il vecchio regime nel caso con il nuovo sistema un contribuente si trovasse a dover pagare più tasse.