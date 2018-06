Deficit e tagli alle detrazioni, le coperture restano un rebus. Ecco le misure in arrivo

di Andrea Bassi

Giovanni Tria continua a tirare il freno. Il reddito di cittadinanza non vedrà la luce nel 2018 come vorrebbe Luigi Di Maio. Nemmeno la «flat tax» invocata da Matteo Salvini si farà in tempi brevi. Persino la revisione della legge Fornero potrebbe allontanarsi. «C'è una legislatura davanti», ha chiosato il ministro sempre più preoccupato di rasserenare più gli investitori dei titoli di Stato italiani che i partner europei. Già nel discorso alla Camera, il ministro...