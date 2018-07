Autostrade Brescia-Padova: Tosi lascia, presidenza a Del Rio Carcano

VERONA - Carlos Del Rio Carcano, manager dell'azionista spagnolo Abertis, è il nuovo presidente di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova al posto di Flavio Tosi che si è dimesso oggi. Lo rende noto il Cda dell'azienda. Del Rio Carcano mantenendo l'attuale presidenza di A4 Holding, assume così anche la presidenza, con deleghe operative, nella concessionaria autostradale.



La società e tutto il gruppo ringraziano l'ex sindaco di Verona per l'impegno profuso in questi 5 anni di mandato. Ieri fra gli ultimi programmi approvati su proposta di Tosi ci sono i progetti esecutivi per la sistemazione dello svincolo della Tangenziale Sud di Verona e la nuova autostazione di Castelnuovo del Garda (Verona).



A4 Holding occupa oltre 600 addetti. Nel 2017 ha prodotto 422 mln di euro di ricavi e gestisce 235 km di autostrade e 60 di tangenziali nel Nord Est italiano.

