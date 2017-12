L'asta Bot a 6 mesi fa il pieno, tassi al nuovo minimo

Il Tesoro ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro (il massimo importo prefissato) con i tassi in discesa al nuovo minimo storico. Il rendimento medio é sceso a -0,457% dal precedente minimo di -0,436% registrato nel collocamento di novembre scorso. La domanda ha superato i 9 miliardi, con un rapporto di copertura pari a 1,43. Venduti anche Ctz 2019 per 2,5 miliardi di euro con il tasso che resta negativo a -0,221%.

