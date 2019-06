Alitalia, Lotito formalizza un'offerta riservata. Il Mef: serve prima proposta vincolante

Claudio Lotito , presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un'offerta «riservata» di acquisto per Alitalia . Lo ha ufficializzato al telefono con lo stesso Lotito. Il ministro Tria, al Question Time alla Camera, precisa intanto che

in via del tutto preliminare, la tempistica per l'intervento del Mef

in Alitalia

prevede in primo luogo la presentazione di una proposta d'acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse, e dopo valutazione dei commissari e del Mise, l'emanazione di un decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali della procedura di vendita

. Atlantia nega accordi.

Salvini su Atlantia. Sulla vicenda Alitalia «a me basta che si tutelino 11 mila posti di lavoro e che l'Italia abbia una compagnia di bandiera efficiente e che guardi al futuro, che cresca e compri aerei». Così Matteo Salvini risponde alla Camera, riferendosi all'interesse della holding Atlantia su Alitalia. «Non ho pregiudizi nei confronti di nessun investitore, ma non me ne occupo io, visto che mi occupo di sicurezza», conclude Salvini.

