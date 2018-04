Agenzie delle Entrate Riscossione: «Domani servizi agli sportelli non garantiti»

Fisco, arriva lo Spid: ecco di cosa si tratta e quali vantaggi comporta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'informa che a causa di un’assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali per l’11 aprile 2018 dalle ore 14 alle 16, a partire dal primo pomeriggio di mercoledì potrebbero non essere garantiti i servizi agli sportelli di Roma.E intanto, un'importante novità per i servizi web dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'ingresso nel mondo Spid, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale sarà ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale.Nato nel marzo 2016 e utilizzato già da 2,3 milioni di persone, Spid è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica.