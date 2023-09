X-Factor 2023, le pagelle della prima puntata: Morgan è sempre Morgan (6,5), Ambra tigre (7), Dargen D'Amico fatti spazio (7), Fedez, perchè c'era? (5)

X-Factor 2023, la prima è andata. Ieri sera, giovedì 14 settembre, Sky torna con i casting del talent e non ci sono grandi novità. Il programma è sempre lo stesso e dopo 17 edizioni forse ne risente un po'. Le audizioni corrono veloci - e questo potrebbe essere un punto di forza - ma gli artisti sono penalizzati (probabilmente) dai social che seguono in diretta. Le performance si dimenticano velocemente perché qualora anche un artista colpisse andando su Instagram quell'esibizione è già diventata “vecchia”. Vediamo dunque le pagelle della prima serata.

X Factor 2023, le pagelle della prima serata

La giuria è pressoché la stessa: Ambra, Fedez e Dargen D'Amico sono stati confermati ma al posto di Rkomi torna Morgan, con non poche polemiche che però hanno sicuramente attirato l'attenzione del pubblico. Presente anche Francesca Michielin, che però ha meno spazio rispetto a giudici e concorrenti, ma ai casting è così.

Morgan, il solito

«Io sono venuto non per sfidare i miei giudici, non per prevalere su di loro, ma per prevalere sul mondo decaduto intorno a me.

Ambra tigre 7

Regina indiscussa di stile rock, Ambra torna a X-Factor 2023 più consapevole del suo ruolo. Non ha bisogno di esasperare i toni nè di trattenere le sue emozioni. Piange, ride, replica. L'ex di Non è la Rai è cresciuta tanto e non ha paura di nessuno. Anche nel battibecco con Morgan è ferma, decisa e convince più di Castoldi. «Non è che quello che piace a tutti, è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani bisogna andare contro tutti quanti» sottolinea, con convinzione. Lui inaspettatamente ( e probabilmente fintamente) replica: «Sono d’accordo». Ma Ambra non si fa mettere a tacere da nessuno: «Non sei d’accordo con me ma non è che mi interessa». Con nessuna polemica lei vince perché è la tigre di questa edizione. 7

Fedez, perché c'era? 5

Fedez probabilmente è rimasto allo Speciale Sanremo dei The Ferragnez. Il marito di Chiara ferragni è distratto quasi annoiato. Durante le audizioni si mettere a disegnare sulla sua cartellina e Ambra lo becca. Sicuramente sa le dinamiche del gioco ed è quello che gioca meglio. È sereno e controllato, sevaro ma giusto. Però Fedez ti prego torna tra noi, ormai la crisi post Ariston è passata. 5

Dargen D'amico fatti spazio 7

Dargen non riesce ancora a monopolozzare l'attenzione su di se. E neanche la regia lo aiuta. È tagliente ma rispettoso. Sembra essere il più “buono” tra i giudici ma senza mai perdere l'attenzione dagli artisti. È l'unico che con ironia riesce a stemperare le discussioni tra i compagni di banco. Vale tanto ma con le tigri da show che si trova a fianco deve ruggire un po' di più per farsi notare. 7

Matteo Pierotti, pazzesco 9

Acconciatura da Beatles e canta Califano. Come non amare Matteo Pierotti? Dice di sentirsi spesso fuori posto e in effetti non sa dove posizionarsi sul palco. Ma con la sua performance di «Io non piango» di Franco Califano vola sull'Olimpo. 9

Asia Leva, eroina 8

«Volevo qualcosa che rappresentasse chi sono» e canta I like it di Cardi B. Asia Leva arriva da Latina ha 18 anni e si veste da eroina. Sa stare sul palco e sa di cosa è capace. Brava. 8

Angelica Bove, conquista 8

Ha conquistato anche Morgan. «La mia voce è lo specchio della mia storia». Angelica Bove canta “La Notte” di Arisa, e parla di lei, è «il dolore che vivo da un anno a questa parte».

Diretta, sincera, vera. Ci piace. 8

Papercats, gelo 0

Ecco dopo una serie di standing ovation arriva il gelo. I Papercats zittiscono tutti. Disastrosa la loro esibizione di “What’s My Age Again” dei Blink-182. E fanno un gran disastro. L'unica cosa positiva? Riescono a zittire anche Morgan. 0

Retro, anche “No” 1

Poi è il turno di Pietro Sinopoli alias Retro. Porta sul palco “Non dire no”. E invece se ne è presi (giustamente) tre di no. Vada Retro Pietro. 1

Elisabetta Mattia, ma perché? 2

Elisabetta Mattia porta sicuramente gioia con “Sorridi alla vita”. ma la sua gonna con quattro emoticon enormi imbarazza. Ma le “faccine” dei giudici non ridono. 2