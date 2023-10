Verissimo: dalla figlia di Albano e Romina a Michelle Hunziker, tutti gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin

Torna anche questo weekend l'appuntamento con "Verissmo", il rotocalco condotto da Silvia Toffanin che continua ad offrire al pubblico imperdibili interviste ricchie di storie inedite e rivelazioni su tantissimi personaggi e volti televisivi.

Il salotto di Verissimo andrà in onda sabato 7 ottobre e domenica 8 alle 16.30 su Canale 5. Vediamo allora insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi.

Gli ospiti di sabato 7 ottobre

Nell'appuntamento di Verissimo di oggi, sabato 7 ottobre, vedremo in studio l'icona dello spettacolo italiano Lorella Cuccarini, con tanti inediti sulla sua carriera e sui personaggi più in vista del suo mondo. Dopo di lei la Toffanin ospiterà l'attrice e regista Eleonora Giorgi, alla quale si aggiungerà Romina Carrisi-Power, la quarta figlia della famosa coppia di cantanti Al Bano e Romina Power, che parlerà della sua vita e delle sue esperienze.

A seguire nel salotto di Canale 5 Jolanda Renga, con il suo romanzo d'esordio "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", un debutto letterario che tratta il tema dell’educazione sentimentale attraverso Giaele, la protagonista, che inizia la scalata del suo cuore sperando di imparare, prima di chiunque altro, ad amare se stessa.

Ma non il pomeriggio di Verissimo non si chiude qui: in studio anche due volti ben noti ai fan della soap turca Terra Amara: Melike Ipek Yalova, l'attrice che interpreta il personaggio di Mujgan, e Esra Dermancıoğlu, che dà vita alla perfida zia Behice. Entrambe saranno presenti per condividere le loro esperienze sul set della serie e rivelare i retroscena e le sfide che hanno affrontato durante le riprese.

La puntata si chiuderà infine con Manila Nazzaro e il suo nuovo compagno Stefano.

Gli ospiti di domenica

Domenica un altro imperdibile appuntamento con Al Bano, che svelerà dettagli inediti sulla sua vita esponendo ai fan i suoi progetti futuri.

Dopo di lui, Michelle Hunziker parlerà dei suoi prossimi impegni televisivi, anticipando le novità in arrivo e fornendo ai telespettatori uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte delle sue nuove avventure sul piccolo schermo. Nello studio di Verissimo farà poi il suo ingresso l'iconica Amanda Lear, seguita dalle storie di Marisa Laurito ed Emanuel Lo, professore di danza per il secondo anno consecutivo ad Amici 2023, racconterà la passione e l'impegno che mette nel suo lavoro.