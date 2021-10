Vasco Rossi e Red Ronnie: «Divergenze abissali». E la rockstar si dissocia dal conduttore (sul Green pass)

Vasco Rossi e Red Ronnie: «divergenze abissali», secondo il rocker. Un disclaimer chiaro come un'alba e fresco come l'aria. Limpido, Vasco, nella premessa all'incontro con Red Ronnie in cui dice che si dissocia completamente da quel che va dicendo il conduttore. In un video postato sul suo profilo social si vede la rockstar con Red Ronnie: è un incontro per parlare di "Siamo qui", il nuovo disco di Vasco che uscirà il 12 novembre. È un incontro tradizionale, sottolinea Vasco. Cioè una chiacchierata per promuovere l'album, come si faceva prima della pandemia, prima dei social. Come quando c'era la trasmissione Roxy bar, condotta da Ronnie. «Ve lo anticipo… …racconterò il mio prossimo disco a Red Ronnie… Le divergenze (abissali) non fermano la tradizione», scrive il Blasco nazionale su Facebook.

APPROFONDIMENTI MUSICA Vasco Rossi, tornano i live: da maggio in tutta Italia, 5 nuove date... LA SITUAZIONE Concerti, «capienza piena» con il green pass?... ROCK Vasco pubblica la tracklist di "Siamo qui", il nuovo disco... GENOVA Green pass, Ruggeri: «Al mio concerto si viene senza ma con... LA POLEMICA De Donno morto suicida, l'accusa di Red Ronnie: «Lo hanno...

E però, Vasco ci tiene a mettere in chiaro che è distante da Red Ronnie. Ma su cosa? Non lo dice. Facile immaginare che si riferisca alle polemiche sul Green pass e i vaccini lanciate dal conduttore (a Messina voleva entrare in un museo ma ha protestato quando gli hanno chiesto di esibire il Green pass perché Red Ronnie sostiene che chiedere la certificazione verde sia un sopruso). Red Ronnie è vicino alle posizioni di Nunzia Schilirò, per capire. E allora, Vasco incontra Red Ronnie ma per parlare di musica. Stop. Su tutto il resto la rockstar guarda l'obiettivo, sorride, e parla chiaro: «Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni. Mi dissocio completamente. Non sono d’accordo su niente». «Spiego a Red Ronnie il nuovo disco, ma non sono responsabile di quello che lui capisce». Il video finisce con Red Ronnie che scoppia in una fragorosa risata (non si aspettava questo disclaimer, forse) e Vasco che sorride.