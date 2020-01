Tradimento in diretta allo stadio, il protagonista su Instagram: «La colpa è delle donne, io sono la vittima» Video

È diventato lo zimbello del web dopo che la Kiss Cam allo stadio lo aveva immortalato mentre baciava l'amante (e lui aveva tentato invano di fare finta di nulla). E adesso Deyvi Andrade, così si chiama l'uomo colto in flagranza di tradimento in Ecuador, durante la partita tra Barcelona e Dolphin, usa i social per giustificarsi come può. Nella fattispecie, postando foto con la moglie e accusando le donne "tentatrici" di criticarlo quando la colpa - secondo lui - è anche loro.

Sul suo neonato profilo Instagram la prima foto pubblicata è quella insieme alla moglie: «Voglio tornare a vivere questi momenti insieme a te, sono pentito, e così come ho commesso in pubblico il mio errore in pubblico ti chiedo scusa, sono confuso ma voglio recuperarti», scrive. In un post successivo pubblica poi un messaggio di "avances" giunto in privato: «La maggior parte delle persone che mi attaccano e mi giudicano sono donne, ma in realtà sono loro per prime che ci fanno cadere nelle loro reti: io sono stato solo una vittima».



Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio, 10:34

