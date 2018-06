Tiziano Ferro a Fontana dopo frasi sui gay: «Mi basterebbe non sentirmi invisibile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Tiziano Ferro risponde così alle parole del ministro Fontana, il titolare del dicastero su famiglia e disabilità, che in un'intervista aveva detto che «le famiglie arcobaleno non esistono»: Una frase che aveva scatenato indignazione da parte delle associazioni Lgbt e di una parte del mondo politico.