Tiziano Ferro a Martina, la 19enne morta prima della maturità: «Adesso sarai con me, per sempre

Un post per ricordare Martina Natale. E' il pensiero che Tiziano Ferro ha voluto condividere su Instagram dedicato a Martina, la ragazza di Latina di 19 anni, scomparsa il 12 giugno scorso dopo una lunga malattia. La giovane frequentava il liceo Manzoni di Latina e venerdì scorso le sue amiche e compagne di classe hanno voluto sostenere l'esame di maturità per lei, discutendo la tesina sul teatro che Martina aveva già preparato. Uno straordinario gesto di amicizia che ha fatto il giro dei social e delle cronache nazionali.LEGGI ANCHE:Anche il cantante di Latina ha quindi voluto dedicarle un pensiero: "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci - scrive Tiziano Ferro su Instagram - Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina".