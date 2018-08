Temptation Island Vip, il cast completo: ecco tutti i "single" da Laura Cremaschi a Giorgio Alfieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settimanale Spy anticipa, nel numero in edicola da venerdì 31 agosto,che faranno da tentatori nella prima edizione diin partenza su Canale 5 nella seconda settimana di settembre (e non a ottobre come ventilato negli ultimi giorni). Il cast della trasmissione è già approdato nella struttura alberghiera Is Morus Relais, in Sardegna, per le registrazioni.Tra i single ci sono molti volti noti: la Bonas di Avanti un altro, l'ex moglie del calciatore Džemaili, Erjona Sulejmani, l'ex velino Pierpaolo Petrelli, l'ex tronista, l'ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez, l'ex concorrente di “Temptation Island” Francesco Chiofalo e l'ex corteggiatore di Nilufar, Nicolò Ferrari.Saranno loro che testeranno: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassarri; i protagonisti di Uomini e Donne Over Sossio Aruta e Ursula Bennardo; l'ex tronista Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi; il figlio dell'ex calciatore Walter Zenga, Andrea, con la fidanzata Alessandra Sgolastra; l'imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito.