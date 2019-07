Temptation Island, Massimo umilia Ilaria: «Non la vedo bella». Scoppia la polemica su Twitter: «Ti sei visto?»

di Emiliana Costa

Temptation Island, protagonisti della puntata andata in onda ieri sera sono stati Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. I due fidanzati (?) di Roma sono arrivati al confronto finale. Ma c'è una frase che Massimo ha detto alla tentatrice Elena che ha fatto infuriare i fan: «Ilaria tutti la vedono bella, io non la vedo neanche più bella». Quest'affermazione ha fatto andare su tutte le furie una parte degli spettatori del reality condotto da Filippo Bisciglia. E su Twitter «Ma Massimo» è entrato in tendenza. «Massimo che dice che non vede bella Ilaria? Ma si è visto». E ancora: «Ignorante».

Per sapere se Massimo e Ilaria sono tornati insieme occorerà attendere lunedì 29 luglio, giorno della finale di Temptation Island.