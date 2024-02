Televoto Sanremo 2024, problemi tecnici segnalati sui social dai cantanti: da Geolier ad Annalisa. Ama: «Stanno smaltendo il traffico»

Mole di voti senza precedenti a Sanremo 2024 e il televoto va in tilt. Numerose le segnalazioni sui social da parte di telespettatori, ma anche di cantanti in gara. Geolier, Annalisa e Irama hanno segnalato i disservizi sui propri profili Instagram, esortando i propri fan a continuare a votare.

Televoto, problemi tecnici: cosa sta succedendo

«Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot.

Le linee sono bloccate», ha detto il rapper napoletano. Annalisa nelle stories ha aggiunto: «Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione». Irama invece ha scritto: «Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato».

Anche Alessandra Amoroso avverte: «C'è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma».

A fare chiarezza ci ha pensato Amadeus durante la diretta: «Sta arrivando una quantità di voti mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico». A quanto pare, a molti utenti non arriva l'SMS di conferma dopo il voto, fatto che renderebbe invalida la propria preferenza.