«Squid Game: The Challenge», a novembre la serie tv sudoreana diventa un reality: l'inquientante teaser (e le regole del gioco)

Dopo il successo della serie tv uscita nel 2021 su Netflix, Squid Game torna in una nuova versione: un vero e proprio reality show, con 456 giocatori e un montepremi da 4,56 milioni di dollari.

Tra prove e sfide avvincenti, questa voltà però nessuno perderà la vita.

Netflix realizza una versione reale di «Squid Game»: concorrenti ricoverati in ospedale per il freddo

Il reality

Si chiamerà «Squid Game: The Challenge» il nuovo reality show di Netflix in uscita il 22 novembre, ispirato alla serie culto sudcoreana campione di incassi. Una vera e propria riproposizione del meccanismo della fiction, ma con concorrenti reali al posto degli attori. 456 le persone provenienti da tutto il mondo che si sfideranno per cercare di aggiudicarsi un montepremi record da 4,56 milioni di dollari, il più grande premio in denaro nella storia della televisione. Questa volta, però, a differenza della serie, nessuno perderà la vita al termine delle prove.

L'inquietante teaser

Il teaser ufficiale è stato diffuso qualche ora fa ed ha ottenuto migliaia di like. La canzone è la nenia infantile ormai riconoscibilissima: i concorrenti in tuta verde si accalcano di fronte alla gigantesca bambola "assassina" (ma non ucciderà nessuno), altri si arrampicano su vertiginose strutture poi si vede anche una “letale” partita di tiro alla fune. Non ci resta che attendere.

Dieci gli episodi, girati in Gran Bretagna dopo la scelta dei concorrenti. Con un video pubblicato su YouTube, Netflix aveva infatti aperto le candidature, lanciando un casting finale nel settembre del 2022.