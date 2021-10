Scene da un matrimonio, anticipazioni terza puntata: Anna Tatangelo racconta la storia di Ylenia e Matteo. Sabato 16 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 il programma dedicato a uno dei giorni più belli della propria vita si sposta a Genzano di Roma. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

APPROFONDIMENTI IL 'COLPACCIO' Sanremo 2022, edizione kolossal per Amadeus: «'Big'... ESORDIO IN DOWN Scene da un Matrimonio, lo show condotto dalla Tatangelo stroncato...

Ylenia e Matteo si conoscono sette anni fa quando lei aveva 20 anni e lui 21, durante una serata in un pub con alcuni amici in comune. Per Matteo è un colpo di fulmine, Ylenia invece impiega più di un anno prima di comprendere che il sentimento che prova per lui va ben oltre l’amicizia. Dopo il primo bacio però i due giovani bruciano tutte le tappe: dopo un anno vanno a convivere, dopo un altro anno nasce Emma, quasi contemporaneamente ottengono il mutuo per comprare casa e appena pochi mesi fa nasce Giulia. A questo punto i due innamorati decideranno di convolare a nozze nella chiesa di San Salvatore a Genzano, il paese dei Castelli Romani dove vivono, e festeggeranno con amici e parenti presso La Meridiana Resort, un bellissimo agriturismo nel territorio di Lanuvio. Ma il giorno del matrimonio sarà reso ancor più speciale da un ulteriore festeggiamento: il battesimo di Giulia, la piccola di soli cinque mesi.