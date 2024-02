Sanremo 2024, Angelina Mango sorprende anche fuori dall'Ariston

È ovazione per Angelina Mango che con il brano La noia ha fatto ballare l'Ariston. La giovane artista, in gara al Festival di Sanremo, si è esibita come nona e, in questa terza serata, è stata presentata dal collega Irama. Al termine l'artista si è commossa per il calore con il quale il pubblico ha mostrato di aver apprezzato l'esibizione.

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA