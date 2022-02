Sanremo 2022 seconda serata, gara di look seconda parte. Anche se battere gli outfit (abbastanza didascalici, Maneskin a parte... no, di Orietta Berti non vogliamo parlare) della prima non dovrebbe essere troppo difficile. Di cosa si parla questa sera? Della neo co-conduttrice Lorena Cesarini tra un look azzeccato e uno un po' meno, del ritorno di Elisa, in versione elfica già dal green carpet e del power duo Emma Marrone-Francesca Michielin. Ecco le nostre pagelle in tempo reale.

Le pagelle in diretta

Irama 4

Jack Sparrow indossa il centrino della nonna (o una rete da pesca, a scelta). Sono già le 23:54 di una serata difficile, perché (anche) questo?

Elisa 8

Elisa continua sulla scia "regina degli elfi" con una tunica immacolata: vestita di bianco come 21 anni fa quando vinse il Festival con l'indimenticata "Luce" (attenzione, attacco di nostalgia in arrivo). Eterea e intoccabile, dobbiamo promuoverla per forza, come le cose non di questo mondo.

Rettore e Ditonellapiaga 7

Invece della pelliccia fatta con il pelo dei 101 cuccioli di dalmata indossa un tailleur black&white anni Settanta ma è lei: Crudelia Demon. Su Twitter i meme di Donatella Rettore si sprecano (ma intanto tutti canticchiano il suo ritornello). Ditonellapiaga? Carina con tailleur bianco e grande spilla fiorata.

Lorena Cesarini: 6

Il primo Valentino, sui toni del beige, non è il suo. La scollatura non la valorizza, le bretelle nemmeno, il colore non ne parliamo. La rimandiamo perché ci sembra tenerissima e, infatti, per un attimo stupisce quando ricompare con un Valentino dai fiori sgargianti tempestato di perline e (finalmente) brilla di luce propria. Buona la seconda, pensiamo, ma poi non si capisce più nulla e Lorena passa da un Cavalli vintage forse non adattissimo al palco di Sanremo a due modelli crop (l'ultimo di paillettes da dimenticare).

Emma 9

Scende le scale fasciata nell'abito più bello che abbiamo visto finora: un Gucci in velluto blu scuro con spacco chilometrico. Le calze a rete danno quel tocco rock che finisce di convincerci, in caso ce ne fosse bisogno. Applausi.

Laura Pausini 7

Ricordate l'ultima volta che Laura Pausini (stasera in atelier Versace) non ha scelto il total black per andare a Sanremo? Era il 1993 e cantava "La solitudine". Per carità, in un mondo in cui tutte stanno disperatamente cercando il proprio stile a suon di armocromia lei sembra averlo trovato. O forse ne è un po' troppo convinta?

Giovanni Truppi 4

Di look sui generis a Sanremo ne abbiamo visti abbastanza: la canotta con i pantaloni a pinces però fa veramente troppo ferrotramvienre vintage in libera uscita. Perfino Amadeus scherza su un'eventuale giacca dimenticata. Quando è troppo...

Sangiovanni 7

Canta "Farfalle" e sembra pure lui un po' una farfalla con un completo rosa oversize. Indossa la catenina con il nome Giulia per la sua bella. Romanticone.

Amadeus 8

Il padrone di casa oggi osa un po' di colore (e fa bene). L'inedito smoking di velluto bordeaux gli dona, dobbiamo dirlo. Ci sono le paillettes, va bene, ma ormai ci siamo rassegnati. Promosso.