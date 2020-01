Sanremo 2020, la moglie di Amadeus inviata all'Ariston per la Vita in Diretta: polemica sul web

Non ci saranno solo le 10 donne «bellissime» (come ha tenuto a sottolineare scatenando polemiche) che Amadeus porterà sul palco della 70esima edizione del Festival. A Sanremo - non sul palco intendiamoci - ci sarà anche la sua donna, la moglie Giovanna Civitillo, scelta come inviata de "La vita in diretta" condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini per seguire la kermesse.

Giovanna, sposata con Amadeus dal 2009 da cui ha avuto un figlio, affianca spesso il marito. Tanto da avere un profilo Instagram di coppia "Giovanna e Amadeus". «La first lady del Festival», come è stata chiamata dalla trasmissione di Ra1 sarà all'Ariston per tutta la durata del Festival. La proposta è arrivata in diretta. «Non mi ha invitata a Sanremo - ha dichiarato Giovanna in un collegamento con Cuccarini e Matano durante la trasmissione - Avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo». Quindi è arrivato l’invito dei due conduttori di essere l'inviata per il programma. «Sono contentissima, vengo con voi... sarà una sfida».



Immancabili le polemiche sui social: «Voglio vedere se l'avrebbero chiamata lo stesso se non fosse stata la moglie di Amadeus», tuona qualcuno. E ancora: «E il figlio che fa, il valletto?». «Viva le raccomandazioni!». Intanto non si placano le polemiche sulle frasi definite sessite da alcuni di Amadeus nei confroni della compagna di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello. Presentandola in conferenza stampa il conduttore ha detto di «averla scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro».



Rita dalla Chiesa difende il collega: «Abbiamo SEMPRE detto “dietro a un grande uomo c’è una grande donna”. E la grande donna è sempre stata felice di essere il supporto del proprio uomo. È indegno questo accanirsi contro qualcosa che tu hai detto con molto rispetto e molta dolcezza nei confronti di questa ragazza». E ancora Paola Perego: «Forse si comincia a esagerare???? Ama x quello che vale io non mi sarei sentita offesa .... anzi!!!! Grande complimento.... vabbè.... tu sei un grande ... ignora».

