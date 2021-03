Covid, Raoul Casadei ricoverato in ospedale. La figlia: «Non sta bene»

Raoul Casadei è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. È lì dal pomeriggio di martedì 2 marzo per complicazioni dovute al Covid. La notizia si apprende da Il Resto del Carlino: Casadei è stato contagiato dal virus assieme ad alcuni suoi familiari.

Le condizioni

A parlare delle sue condizioni di salute è la figlia Carolina: «Papà sta benino. La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa – ha raccontato -. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo». Invece, la moglie di Raoul Casadei, Pina, per ora ha molta tosse, ma resta in isolamento domiciliare dal momento che non ha sviluppato la polmonite.

