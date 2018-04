Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di Ballando: "Mi ha insultata e minacciata"

Oh, Raoul Bova balla meglio di come recita. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 31 marzo 2018

mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa». Sono queste le parole diche racconta loavuto con l'attore nelle quinte diPoco prima dell'ultima puntata dello show dii due si sono incontrati nel backstage e hanno avuto una discussione. «Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace», ha spiegato la Lucarelli al sito davidemaggio.it. Sembra che Raul fosse molto arrabbiato e abbia accusato la giornalista di aver detto che lui era un pessimo attore: « io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. Poi è arrivata anche Rocío, decisamente più calma ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta».La stessaha commentato di essere rimasta senza parole per quello che era accaduto e ha concluso: «Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata».