Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: «Sono passati 8 anni, a me sembra un'eternità. Io ancora ti cerco e non smetterò mai»

«Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità». Inizia così il post commosso della figlia di Pino Daniele il giorno dell'anniversario della morte dell'artista. Otto anni senza Pino, senza la sua voce, senza la sua musica, senza la sua poesia, senza lui. Difficile da accettare per tutti, figuriamoci per la famiglia. Sara Daniele appare così sui social ancora distrutta da quel dolore che non supererà mai. «Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre».

Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara per l'anniversario della morte

E continua: «Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai».

Il post è accompagnato da due foto: una che mostra i due mentre si abbracciano e l'altra in cui si vede un biglietto scritto a mano su un foglio a righe proprio da Pino Daniele: «Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori» e Sara risponde: «Lo spero Pa».

Pino Daniele come è morto

Pino Daniele era un grandissimo artista, uno dei maggiori interpreti della musica napoletana, capace di regalare ritmi, suoni e musiche a livelli quasi irrangiunginili. A neanche 60 anni è morto, il 4 gennaio del 2015, già otto anni fa. Il cantautore napoletano venne colpito da un infarto mentre si trovava nella casa di campagna in Toscana, una conseguenza di alcune condizioni fisiche senza dubbio non eccelse per via di un cuore malandato. Lascia un vuoto, nella musica e nel cuore di milioni di fan.

Pino Daniele, vita privata: moglie figli

Pino Daniele ha avuto una vita all’insegna dell’amore per diverse donne da cui ha avuto in totale cinque figli. Il primo matrimonio del chitarrista avvenuto con Dorina Giangrande, una corista che aveva partecipato al suo album d’esordio da cui nacquero Alessandro e Cristina. Successivamente il musicista napoletano conobbe a Casa di Massimo Troisi Fabiola Sciabbarasi da cui nacquero Sara, Sofia e Francesco. E dopo la sua morte avvenuta il 4 gennaio del 2015 diverse volte i figli hanno parlato di Pino Daniele come pade.