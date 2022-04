Piero Sonaglia, Maria De Filippi: «Fa malissimo, continuerò a cercare il tuo sguardo in studio»

Le sue parole erano forse le più attese, dopo la notizia della morte di Piero Sonaglia. Maria De Filippi ha affidato il suo saluto commosso al profilo social di "Uomini e Donne", il programma dove aveva collaborato maggiormente. «Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta - le parole della presentatrice -. Ho iniziato con te».

APPROFONDIMENTI PERSONE Piero Sonaglia, morto l'assistente di studio della De Filippi LE REAZIONI Piero Sonaglia morto, Gerry Scotti: «Perdiamo il più... IL LUTTO Piero Sonaglia, morto lo storico assistente di studio di Maria De... IL RITRATTO Piero Sognalia, da Uomini e Donne a Tina Cipollari: l'ultima...

Piero Sonaglia morto, Gerry Scotti: «Perdiamo il più bravo di tutti, già ci manca»

«Ho vissuto il mio lavoro sempre con te - continua -, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria», chiosa la conduttrice.