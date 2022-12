Pierluigi Pardo, morta la mamma. L'addio sui social: «Mi hai insegnato tutto, non hai mai smesso»

Grave lutto per Pierluigi Pardo, il noto telecronista televisivo approdato da qualche tempo a Dazn. Il giornalista ha condiviso su Instagram la notizia della morte della madre, pubblicando la loro ultima foto fatta insieme, fatta proprio poco tempo fa. La donna era malata e lui le è stato vicino fino alla fine: «Questa è la nostra ultima foto insieme - ha scritto Pardo nel post - Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre».

Immediate le reazioni dei tanti amici del mondo del calcio e non solo, da Ciro Ferrara a Federica Pellegrini fino a Tommaso Paradiso. Nel 2018 il giornalista aveva già perso il papà, al quale era molto legato.