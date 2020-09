Patrizia De Blanck nuda al GfVip, il fuori di seno gela Barbara D'Urso che si era collegata

Patrizia De Blanck subito protagonista del Grande Fratello Vip, iniziato ieri sulle reti su Canale 5. A meno di 24 ore dall'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini, è arrivato già il primo topless. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck che pochi minuti fa si è tolta il vestito di fronte alle telecamere, restando senza reggiseno. Una gaffe del tutto involontaria, amplificata dal fatto che proprio in quel momento Pomeriggio 5 mandava in onda le immagini live della casa.

L'imbarazzo di Barbara D'Urso

La prima sfuriata: «Io non faccio un ca**o»

Proprio in quel momento, infatti, Barbara D'Urso in diretta con Pomeriggio 5 era collegata con la Casa e ha assistito al "fattaccio". La conduttrice ha commentato così: «Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Gf. Non era la nostra regia, noi non c'entriamo niente, però - aggiunge ironica - devo dire che la contessa a 75 anni aveva un bel seno». E conclude: «Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no». Risate in studio.In mattinata, Patrizia De Blanck si era resa già protagonista della prima sfuriata di questa edizione, attaccando gli autori per le luci sempre accese in casa: «Io non faccio un ca**o, non me ne frega proprio niente. Mi lasciate la luce accesa che sembra Broadway e non posso dormire la notte. Io me ne vado, mi sono rotta i cog**oni, non posso rimanere in questa atmosfera».

