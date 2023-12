Da The Voice Kids a Ciao Darwin, pagelle ascolti tv: top e flop. Altra vittoria per Clerici, Bonolis sempre secondo. Bene Quarto Grado

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 15 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie tv, film e attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da «The Voice Kids» a «Ciao Darwin», vediamo ora le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Rai 1, Antonella Clerici batte tutti

È «The Voice Kids» il programma più seguito della serata di ieri, venerdì 15 dicembre. Con 3.571.000 spettatori e il 23,6% di share, il talent show condotto da Antonella Clerici ha battuto tutte le altre reti, diventando così la trasmissione più vista del prime time.

Canale 5, Bonolis sempre secondo

Con 2.754.000 spettatori e il 20,1% di share, «Ciao Darwin» si piazza sul secondo gradino del podio, subito dopo «The Voice Kids». Niente da fare per Paolo Bonolis, ancora una volta dietro alla collega Antonella Clerici.

Rete 4, ancora sul podio

Terzo posto ancora una volta per «Quarto Grado», il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi e misteri di cronaca, italiani e non.

Con 1.043.000 spettatori e il 7,4% di share, la trasmissione è stata la terza più vista della serata, dopo il podio della scorsa settimana.

La7, bene «Propaganda Live»

Sono stati 793.000 gli spettatori connessi ieri sera su La7 per seguire «Propaganda Live». Il programma di Diego "Zoro" Bianchi ha conquistato il 5,8% di share, piazzandosi al quarto posto della classifica dei programmi più visti della serata.

Rai 3, così così

Quinto posto in classifica per Rai 3 e per «Il Bambino Nascosto». Il film diretto da Roberto Andò e interpretato da Silvio Orlando ha infatti conquistato 697.000 spettatori, pari al 3,9% di share.

Gli altri canali

Seguono poi Italia 1, che con «La furia dei Titani» ha conquistato 684.000 spettatori e il 3,9% di share, Rai 2, che ha totalizzato 581.000 spettatori e il 3,5% di share con «The Rookie», NOVE, con 422.000 spettatori e il 2,5% di share per «I Migliori Fratelli di Crozza». Ultimo posto per TV8 e «4 Ristoranti», con 220.000 spettatori e l'1,4% di share.