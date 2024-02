Ospiti seconda serata di Sanremo: da Giorgia a John Travolta. E torna Rosa Chemical: «Ma non bacio nessuno»

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa.

Stasera andrà in onda il secondo appuntamento dal teatro Ariston e saranno presenti co-conduttori e super ospiti. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi saranno e cosa faranno.

Sanremo 2024, scaletta seconda serata: apre Fred De Palma, ultima Clara. Da Giovanni Allevi a John Travolta, ospiti e co-conduttrice

Giorgia:la co-conduttrice

Un'ottimo avvio da parte di Marco Mengoni nella prima serata del Festival da co-conduttore. Questa sera spetterà a Giorgia prendersi questo ruolo. La cantante romana, oltre ad accompagnare Amadeus in questo secondo appuntamento, si esibirà all Ariston per festeggiare i 30 anni della canzone con la quale ha debuttato a Sanremo 1994: "E poi".

Giovanni Allevi

Il teatro dell'Ariston sarà pronto a riabbracciare dopo due anni di assenza a causa di una malattia, Giovanni Allevi. Il compositore si esibirà questa sera con il suo pianoforte incantando il pubblico di Sanremo. Amadeus ha spiegato il suo ruolo:«Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione».

John Travolta

A distanza di 18 anni torna sul palco di Sanremo John Travolta. Non è la sua prima apparizione all'Ariston visto che già nel 2006 partecipò, quando alla conduzione c'era Giorgio Panariello accompagnato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. Questa sera sul palco molto probabilmente ci delizierà con alcuni dei suoi movimenti da ballerino come nel film “la febbre del sabato sera”.

Leo Gassman

Leo Gasmann tornerà sul palco, dopo aver partecipato in veste di concorrente al festival del 2023 con il brano "Terzo Cuore". Stasera vestirà i panni del super ospite e promuovera la docuserie, che inizierà l'11 febbraio su Franco Califano, dove lui sarà il protagonista su Rai 1.

I ragazzi di Mare fuori

I ragazzi di Mare Fuori tornano sul palco di Sanremo. La prima volta è stata nell'edizione del 2023 per promuovere la terza stagione della serie. I membri del cast avevano cantato la canzone che apre la sigla. Quest'anno tornano per promuovere la quarta stagione in onda su RaiPlay dal primo febbraio e disponibile su Rai 2 a partire dal 14 febbraio.

La nuova orchestra Santa Balera

La nuova orchestra Santa Balera si esibirà per la prima volta a Sanremo 2024. Il gruppo composto da ragazzi giovani tra cui 15 musicisti e 10 ballerini, sul palco dell'Ariston celebrerà un inno diventato popolare nel mondo a 70 anni dalla sua nascita: Romagna Mia

Rosa Chemical

Il cantante tornerà a Sanremo ma questa volta da ospite. Dopo lo "scandalo" nel 2023 con il bacio a Fedez durante la sua esibizione da concorrente con il pezzo "Made in Italy", stasera si esibirà dalla Suzuki Stage con il pezzo cantato l'anno scorso all'Ariston.

Bob Sinclair

Bob Sinclair sarà ospite a Sanremo per la prima volta. Questa volta dalla nave dove incanterà con il suo "best of", le sue canzoni migliori negli ultimi anni, non solo le persone presenti sulla nave ma anche il pubblico all'Ariston e da casa.